Catania prega per la sorte della neonata di due mesi grave col Covid: la situazione

Rimangono gravi ma stabili, pare con un leggerissimo miglioramento, le condizioni di una neonata di due mesi che è ricoverata a causa del Covid nel reparto di Pediatria dedicato a chi si contagia del virus del San Marco di Catania. Una storia che ha commosso l'intera città. Un decorso seguito da specialisti, anche da Taormina, dove c'è un ospedale pediatrico attrezzato e all'avanguardia.

La bimba pare soffrisse di altre patologie, con una nascita prematura, e il virus ha sviluppato complicazioni che hanno costretto i medici a sottoporre il neonato alla ventilazione extracorporea, detta in terminologia tecnica Ecmo pediatrica, una tecnica che si usa solo in caso estremi e che serve praticamente a mettere in stand by i polmoni e farli "riposare" in attesa di una ripresa e del miglioramento delle condizioni generali.

Un episodio, questo, che sottolinea ancora una volta l'importanza della vaccinazione nella fascia superiore ai 5 anni, perchè è vero che nella stragrande maggioranza dei casi non comporta complicazioni e ricoveri in ospedale ma purtroppo, come dimostra questa notizia, si possono verificare eventi eccezionali e drammatici.

