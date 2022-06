Giarre, a fuoco una vasta zona di sterpaglie e rifiuti: in azione un Canadair

Un vasto incendio sta colpendo da stamattina la provincia di Catania, nella zona fra due frazioni del comune di Giarre, quella di Macchia e quella di Miscarello. Il fuoco è partito da una zona di sterpaglie miste a rifiuti e, complice il caldo, si è subito propagato a dismisura.

I vigili del fuoco sono al lavoro da ore per domare le fiamme. In azione anche un Canadair, che fa la spola con Fondachello, frazione di Mascali, per fare il pieno di acqua. Sul posto sta operando anche la Forestale.

