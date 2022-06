Catania, a fuoco sterpaglie in via Nuovalucello: le fiamme lambiscono abitazioni

Continua ad aumentare il numero degli incendi sparsi in tutta la Sicilia. Nel pomeriggio di oggi (martedì 28 giugno) un vasto rogo si è sviluppato a Catania, in un terreno senza coltivazione tra via Nuovalucello e via Matteo Ricci, nel quartiere Canalicchio. Le fiamme hanno bruciato cumuli di sterpaglie, vegetazione e rifiuti con alte colonne di fumo.

Sul posto, allertate dai cittadini con una chiamata al pronto intervento, sono prontamente arrivate due squadre dei vigili del fuoco che hanno lavorato per circoscrivere l'incendio con l'ausilio anche di alcune autobotti di rincalzo ed i volontari AIB della Protezione civile. Le fiamme hanno lambito alcune abitazioni ma non è stato necessario sgomberarle. L'intervento delle squadre dei Vigili del Fuoco ha evitato che anche la Centrale ENEL presente nella zona, venisse coinvolta dalle fiamme.

Al momento la situazione è sotto controllo e si sta provvedendo al raffreddamento e al minuto spegnimento degli ultimi focolai. Sul posto anche militari dell'Arma dei Carabinieri e Polizia Locale per la gestione della viabilità che, anche a causa dell'intenso fumo prodotto dall'incendio, era diventata a tratti critica.

Nella zona orientale dell'isola vigili del fuoco, forestale e protezione civile hanno fronteggiato tutta la notte due vasti incendi divampati nel Palermitano: a Corleone e a Partinico. Il primo in contrada Bingo ha visto impegnate decine di squadre per arginare le fiamme che hanno minacciato alcune abitazioni.

Il secondo in contrada Madonna del Ponte. Anche qui sono state impegnate diverse squadre per contenere i roghi divampati in più punti contemporaneamente. Altri incendi di sterpaglie e spazzatura si sono verificati nel quartiere Zen di Palermo.

