Tragedia a Paternò, operaio edile muore cadendo da un'impalcatura

Tragedia Paternò, dove un operaio edile di 61 anni questa mattina è morto sul lavoro, precipitando da un’impalcatura. L'incidente, su cui sono in corso verifiche, è avvenuto in via Erbe Bianche.

La vittima è Angelo Aiosa, che era stato candidato alle amministrative del 12 giugno nella lista Alleanza per Paternò, ma in città era molto conosciuto anche per essere un organizzatore di eventi.

L'incidente è avvenuto intorno alle 8 di questa mattina, quando per cause ancora da accertare, Aiosa è caduto da un'impalcatura. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i carabinieri che hanno chiesto l'intervento dell'elisoccorso. Ma le sue condizioni erano apparse subito gravissime e l'uomo è deceduto poco dopo l'incidente.

Su Facebook sono già tanti i messaggi di cordoglio, a partire dai suoi amici della lista con cui ha partecipato alle elezioni. "Una notizia che non avremmo mai voluto apprendere - scrivono dalla pagina Facebook Alleanza per Paternò - purtroppo il nostro amico, uomo umile e perbene, marito, padre e nonno adorabile ci lascia per sempre! Riposa in Pace Angelo Aiosa. Ci stringiamo al dolore della Famiglia. Vogliamo ricordarti con il tuo sorriso! Quello di sempre".

Tra i primi a ricordarlo su Facebook c'è anche un suo amico Alfio Virgolini: “Fino a ieri sera a Piazza Santa Barbara ridevamo e scherzavamo. Stamattina il destino crudele causa un incidente sul lavoro ha portato via Angelo Aiosa, un mio carissimo amico d’infanzia, candidato alle scorse amministrative, nonché organizzatore di eventi soprattutto nella sua amata Piazza Tricolore. Legato al dolore della famiglia, mi permetto di esprimere le mie più sentite condoglianze rivolgendo una preghiera affinché possa la Sua anima riposare in pace”.

Cordoglio anche dal profilo Facebook Myky Pascal: "Avevo avuto modo di conoscerti, durante le nostre passeggiate in campagna elettorale. Condoglianze alla famiglia".

