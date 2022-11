Migranti, dopo la Humanity arriva la Geo Barents: è già fuori dal porto di Catania

È fuori dal porto di Catania, a diverse miglia dalla costa etnea, la Geo Barents, la nave di Medici senza Frontiere con 572 persone a bordo. L’imbarcazione sembra ferma, forse in attesa venga completato il sistema di accoglienza. Il suo arrivo è previsto per le prossime ore. La Geo Barents arriva dopo la Humanity 1. «Questa mattina le autorità italiane hanno chiesto alla Geo Barents, nave di ricerca e soccorso di Medici Senza Frontiere, di entrare in porto a Catania per valutare casi di vulnerabilità a bordo», secondo quanto riferisce la stessa ong.

La Humanity 1 al porto di Catania: sbarcano solo le persone fragili, sulla nave restano 35 naufraghi La Humanity 1 al porto di Catania Cartelli dei migranti a bordo della Humanity 1 Petra Krischok A bordo della Humanity 1, nei giorni scorsi Gli attivisti al porto di Catania A Catania anche Aboubakar Soumahoro, deputato eletto nella lista Verdi e Sinistra italiana

Il governo ha stabilito che la Geo Barents dovrà andar via subito dopo l'intervento di soccorso. Lo rendono noti fonti vicine al ministero dei Trasporti. «È stato firmato anche dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, insieme ai colleghi di Interno e Difesa, il divieto alla Geo Barents di sostare nelle acque territoriali nazionali oltre il termine necessario ad assicurare le operazioni di soccorso e assistenza nei confronti delle persone che versino in condizioni emergenziali e in precarie condizioni di salute segnalate dalle competenti Autorità nazionali. A tutte le persone che restano sulla imbarcazione sarà comunque assicurata l’assistenza occorrente per l’uscita dalle acque territoriali», affermano le fonti.

© Riproduzione riservata