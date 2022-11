Natale a Catania, accese le luci dell'albero in piazza Università ma con impianto a led per risparmiare

Catania indossa l’abito della festa. Con l'accensione del tradizionale albero di luci in piazza Università e delle luminarie in via Etnea e in altre strade della città, è stato avviato il periodo pre natalizio con un fitto programma di eventi promossi dal Comune per le festività di fine anno.

Nella centrale piazza Università, è stato acceso l’albero che fa parte di una installazione di oltre 10 metri di altezza e 300 metri di led luminosi rossi e blu, e svetta al centro del cuore pulsante delle attività natalizie, per il secondo anno grazie al partner glo TM, che a Catania ha promosso anche altre iniziative artistiche tra cui gli elefanti colorati.

Gli allestimenti scenografici di luci, sono offerti dalle aziende partecipate Amts, Catania Rete Gas, Sidra e Fce. Un’operazione che ha consentito l’accensione di luminarie in via Etnea e in diverse strade e piazze cittadine, senza costi per il Comune.

Le luminarie sono state sistemate da piazza Michelangelo lungo viale Vittorio Veneto, viale Libertà fino a piazza principessa Iolanda. E ancora da via Monserrato lungo via D'Annunzio, fino a viale Ionio. Luminarie anche in via Umberto, da piazza Iolanda a via Etnea e dai prossimi giorni anche in corso Sicilia.

Per contribuire al risparmio energetico, saranno utilizzate solo lampadine a led, con un’accensione ridotta di due ore, dal tramonto sino alle 23 anziché fino all’una di notte.

