Tragedia a Castel di Iudica: scoppia un incendio all'interno di una panineria, muore un 62 enne

Tragedia a Castel di Iudica, in provincia di Catania. Un incendio è divampato, nella tarda serata di ieri, all'interno della panineria Marino dove si trovavano diverse persone. Il titolare Pippo Marino, 62 anni, è stato raggiunto dalle fiamme ed è morto. Ferita anche una ragazza, che è rimasta ustionata.

Sul posto sono giunti i vigili del fuoco, con tre squadre, e un'ambulanza ma i tentativi di soccorrere l'uomo sono stati vani. Trasportata in ospedale, invece, la giovane che ha riportato ustioni ad alcune parti del corpo ma non sembrerebbe essere in pericolo di vita.

Ancora ignote le cause del rogo.

In aggiornamento

© Riproduzione riservata