Festa di Sant'Agata, paura per una ragazzina investita da un furgoncino del Cereo

Mentre Catania è nel pieno dei festeggiamenti per Sant’Agata, una delle feste religiose più grandi al mondo, ed è un via vai di processioni, una ragazza di 13 anni è stata investita questa mattina in via Umberto da un furgone del cereo dei Rinoti. Momenti di paura tra la folla. La ragazza sembra abbia riportato una frattura.

L'associazione Primo Cereo Rinoti ha chiarito che “l'impatto è stato causato dal furgoncino del Cereo e non dal Cereo stesso. I rappresentanti si sono attivati istantaneamente prestando soccorso e le dovute attenzioni. Lieti di aver già ricevuto notizie rincuoranti dal personale medico e paramedico intervenuto”.

© Riproduzione riservata