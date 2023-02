Tragedia a Piedimonte Etneo: scontro fra 2 auto, morti madre e figlio di 40 e 20 anni

Ancora una tragedia sulle strade in Sicilia. In un incidente stradale la notte scorsa lungo la Statale 120 nei pressi di Piedimonte Etneo hanno perso la vita due persone. Si tratta di madre e figlio di 40 e 20 anni.

Fatale lo scontro fra l'auto guidata dalla donna e un'altra vettura all'altezza di contrada San Gerardo. Le vittime, di Piedimonte Etneo, viaggiavano a bordo di una Fiat 600 che è entrata in collisione con una Golf. Dopo l'impatto, la Fiat ha preso fuoco.

Alcuni automobilisti di passaggio hanno provato a soccorrere mamma e figlio, ma per il giovane non c'era già più nulla da fare. Il ventenne sarebbe morto sul colpo, mentre la madre, trasportata in ambulanza al Cannizzaro di Catania, è deceduta poco dopo l'arrivo in ospedale.

Gravemente ferito il conducente dell'altro veicolo, un 25enne, anche lui di Piedimonte Etneo. Il giovane è ricoverato nell'ospedale di Giarre, ma non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i sanitari del 118 e i carabinieri per verificare la dinamica dell'incidente.

© Riproduzione riservata