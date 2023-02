Follia a Riposto, uccide due donne a colpi di pistola e poi si spara

Si è suicidato con un’arma da fuoco, vicino a una caserma dei carabinieri, l’uomo sospettato di avere ucciso due donne a Riposto, nel Catanese. Secondo quanto si è appreso aveva una relazione extraconiugale con la prima vittima, la donna di 48 anni assassinata in un’auto sul lungomare Pantano. La vittima è stata trovata morta dentro un’auto. In zona diversa del paese della riviera ionica era stata trovata ferita gravemente per terra, colpita da arma da fuoco, l’altra donna, poi deceduta nonostante i tentativi di rianimarla da parte di personale del 118 . Gli investigatori stanno cercando di individuare che tipo di relazione ci fosse con l'assassino.

Sono in corso anche delle perquisizioni da parte dei militari dell’Arma su disposizione della Procura di Catania che coordina le indagini.

