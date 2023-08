L'auto piomba sui tavolini di un bar a Caltagirone: le condizioni dei sei feriti e il video dell'incidente

È stato denunciato a piede libero per lesioni colpose l’uomo di 76 anni che a Caltagirone, nella serata di venerdì 18 agosto, intorno alle 19.30, ha travolto, mentre si trovava alla guida di una Mini Cooper, presa a nolo, tavoli e avventori seduti all’esterno di un bar in piazza Municipio. Sei i clienti finiti, all'ospedale. Il conducente dell’autovettura non avrebbe riportato ferite rilevanti.

Le indagini sono condotte dagli agenti della locale polizia municipale. «È probabile che l’uomo - si legge in una nota diramata dal Comune di Caltagirone - sia stato “ingannato” dalla scarsa dimestichezza col cambio automatico dell’auto, premendo l’acceleratore invece del freno e facendo così inopinatamente finire la macchina sugli avventori del bar». I sei feriti dell’incidente, ricoverati nel locale nosocomio, non sarebbero gravi. Due dei feriti avrebbero riportato fratture, uno al femore, l’altro al bacino. Altri tre feriti sono rimasti in osservazione al pronto soccorso. Il sesto ferito avrebbe subito la lesione di due vertebre senza interessamento del midollo spinale.

Molti rappresentanti dell’amministrazione comunale si sono recati in ospedale, in visita ai feriti, per sincerarsi sulle loro condizioni. «Tiriamo un profondo sospiro di sollievo - ha dichiarato il vicesindaco Paolo Crispino - per le condizioni non critiche dei feriti. Ringraziamo le forze dell’ordine e, in particolare, la polizia municipale, per il tempestivo intervento, insieme ai sanitari giunti in forze per assicurare il supporto del caso e trasportare i sei in ospedale. Un grazie va pure a quei nostri concittadini che si sono adoperati, con grande senso civico, per dare una mano ai soccorritori».