Caltagirone, travolse con l'auto i clienti seduti al bar: in una lettera chiede scusa

Sono stati dimessi dall’ospedale quattro dei sei clienti del bar all’aperto nel centro storico di Caltagirone, travolti la sera del 18 agosto da un’auto mentre consumavano le proprie ordinazioni seduti ai tavoli. Restano ricoverati all’ospedale Gravina ancora due di loro, che hanno riportato ferite e traumi più gravi e comunque tali da non destare particolari preoccupazioni per le loro condizioni.

Intanto l’uomo che era alla guida dell’auto, un 76enne originario di Caltagirone ma da tempo residente nel Nord Italia, alle prese per la prima volta con una vettura con cambio automatico, denunciato dagli agenti della polizia municipale per lesioni colpose, ha scritto al sindaco una lettera indirizzata alla città, con cui manifesta il proprio forte rammarico per l’accaduto.

«Non avendo modo, per il momento, di rivolgermi direttamente a quanti sono stati coinvolti negli accadimenti - scrive nella missiva - la prego di esprimere il mio disagio e senso di colpa nei loro confronti, con la speranza che si riprendano il prima possibile. Nonostante non sia stata assolutamente mia volontà arrecare un danno simile, chiedo scusa a tutti e spero di poterlo fare di persona molto presto. In pochi secondi so di avere cambiato la vita di alcune persone, ma anche la mia non sarà più la stessa. Un grazie va alle forze dell’ordine e ai sanitari per il loro celere ed efficace intervento».

Il vicesindaco Paolo Crispino, a nome dell’amministrazione comunale, si dice «felice» per le dimissioni dall’ospedale di quattro dei feriti e ribadisce «l’auspicio che anche gli altri due nostri concittadini, ancora ricoverati, possano nel più breve tempo possibile tornare a casa, lasciandosi così alle spalle la spiacevole esperienza vissuta».