L'incidente mortale mentre andava a scuola: Paternò in lacrime per Riccardo Gorgone

Come ogni mattina era uscito di casa e stava andando a scuola percorrendo la provinciale 58, ma lungo il tragitto è rimasto coinvolto in un incidente che non gli ha lasciato scampo. Ha perso la vita a soli diciassette anni Riccardo Gorgone, studente dell'Istituto tecnico commerciale Russo di Paternò, dove stamattina, 15 novembre, non è mai arrivato. Gli insegnanti e i suoi compagni hanno saputo mentre si trovavano in classe del terribile incidente in cui era rimasto gravemente ferito.

Poi la triste notizia: Riccardo, che tra pochi giorni sarebbe diventato maggiorenne, non ce l'ha fatta. L'impatto con un'auto avvenuto nella zona di contrada Tre Fontane è stato violentissimo e le sue condizioni si erano subito rivelate disperate. Al punto che è stato necessario il tarsporto in ospedale con elisoccorso, ma il ragazzo è deceduto poco dopo. Sotto choc non soltanto la scuola, in cui tutti gli volevano bene, ma l'intera città, che si ritrova in lacrime epr l'ennesima giovane vita spezzata sull'asfalto.

In queste ore sono tantissimi i messaggi lasciati sui social per Riccardo, che tutti chiamavo Riky. I suoi compagni, amici e semplici conoscenti condividono il proprio dolore e scrivono: «Non ti dimenticheremo mai, eri e sarai sempre un angelo». Riccardo viene descritto come un ragazzo dolcissimo e dal cuore grande.

«La tua bontà, la tua allegria e il tuo sorriso saranno per sempre indimenticabili - scrive Giovanna -. Oggi piangiamo un giovane pieno di sogni, di progetti, con una vita davanti. La nostra città perde un altro ragazzo d'oro». E ancora: «A Paternò le strade sono una giungla e stavolta a pagarne amaramente le conseguenze è un giovane. Condoglianze ai genitori, Riccardo aiutali da lassù ad affrontare questo momento atroce».

A unirsi al dolore dei genitori, anche il sindaco Nino Naso: «La città affranta e addolorata piange la perdita del giovane studente Riccardo Gorgone, prematuramente scomparso, a causa di un grave incidente stradale. Ci stringiamo tutti attorno alla famiglia di questo meraviglioso ragazzo: buono, educato, solare e generoso». L' amministrazione comunale ha proclamato il lutto cittadino per il giorno del funerale.