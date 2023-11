Paternò, scontro tra un'auto e uno scooter sulla provinciale: muore a diciassette anni

Incidente tra un'auto e uno scooter sulla strada provinciale 58 a Paternò, nella zona di contrada Tre Fontane. Nello scontro con una Dacia ha avuto la peggio il giovane che guidava il ciclomotore, R.G, un ragazzo di diciassette anni che è morto in ospedale per le gravissime ferite riportate.

L'impatto è stato frontale: il ragazzo è stato sbalzato dalla sella ed è finito violentemente sull'asfalto. Alcuni automobilisti hanno prestato i primi soccorsi e hanno lanciato l'allarme. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 con un'ambulanza, ma le condizioni del minorenne sono state subito ritenute molto gravi ed è stato disposto il tresferimento in ospedale con elisoccorso: il giovane è deceduto dopo essere arrivato al Canizzaro di Catania.

Durante l'intervento la zona è stata chiusa al traffico, sul luogo dell'incidente sono arrivati anche gli agenti della polizia municipale per gestire la viabilità e i carabinieri, che hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica. Le indagini sono in corso.

Ieri, martedì 14 novembre, un altro grave incidente in provincia di Catania. A Biancavilla, lungo la strada statale 121, coinvolte una Fiat Doblò e una Fiat Panda. Sono rimasti feriti un 41enne di Paternò e un uomo di 56 anni di Biancavilla, entrambi sono stati soccorsi dal 118 e trasportati in ospedale.