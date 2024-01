Con l'auto precipita dal ponte e muore: Militello in Val di Catania in lacrime per Giuseppe Maggiore

«Ci svegliamo con un altra triste e brutta notizia, un altro nostro figlio di Militello Giuseppe Maggiorem strappato alla vita nel fiore della giovinezza. Giuseppe un ragazzo semplice, sempre con il sorriso e sempre affettuoso con tutti, un amico grande. Lo vogliamo ricordare così, sorridente e felice. Ciao Peppe». È soltanto uno dei messaggi dedicati a Giuseppe Maggiore, l'uomo di 43 anni che ha perso la vita nell'incidente avvenuto tra Lentini e Scordia: la sua auto, dopo essere uscita di strada e precipitata da un ponte, finendo in un torrente. A bordo dell'auto c'erano anche il figlio e il nipote, che sono rimasti feriti.

Una notizia che ha gettato in un profondo sconforto tutta la comunità di MIlitello in Val di Catania, da cui, in tantissimi, stanno in queste ore lasciando sui social messaggi di cordoglio. «Apprendiamo con profonda tristezza la notizia della tragica dipartita del nostro giovane concittadino Giuseppe Maggiore - si legge - a causa di un sinistro stradale. Affidiamo la sua anima alla misericordia di Cristo nostro Salvatore, nella speranza che simili tragedie, in questo periodo troppo ricorrenti, non si ripetano più in futuro. Riposa in pace, condoglianze ai familiari».

E ancora: «Che dolore, che strazio per tutti noi, caro Peppe. Non riusciamo a credere a quello che è successo, non è giusto. sappi che non ti dimenticheremo mai». Il figlio e il nipote, trasportati all'ospedale di Lentini, sono stati sottoposti a tutti gli accertamenti medici e sarebbero fuori pericolo.