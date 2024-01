Un'auto precipita in un torrente tra Lentini e Scordia: morto un uomo di 43 anni, feriti il figlio e il nipote

Ancora un incidente mortale sulle strade siciliane, questa volta in provincia di Siracusa. Un'auto, una Fiat Punto, per cause in corso d'accertamento, nella notte è finita fuori strada, precipitando da un ponte e terminando sul greto del torrente San Leonardo. Un uomo di 43 anni di Militello, Giuseppe Maggiore, è morto, due i feriti.

Secondo una prima ricostruzione, la vettura transitava sulla strada provinciale 16 da Lentini a Scordia, quando chi era alla guida ha perso il controllo del mezzo precipitando all’altezza della curva dopo aver divelto la barriera di protezione. I tre stavano tornando da Siracusa.

Sul posto sono giunte le ambulanze e la squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Lentini. I sanitari non hanno potuto fare altro che accertare il decesso dell'uomo alla guida e soccorso i due feriti, figlio e nipote della vittima. Questi ultimi sono stati trasportati all'ospedale di Lentini. La salma è stata trasferita all’obitorio dello stesso nosocomio.

Sul posto sono giunti anche i carabinieri di Francofonte, Lentini ed Augusta, che hanno effettuato tutti i rilievi del caso per capire l'esatta dinamica dell'incidente.