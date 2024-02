La violenza di gruppo a Catania, fermato anche il settimo indagato: stava tentando la fuga

È stato fermato dai carabinieri di Catania il settimo indagato per la violenza sessuale di gruppo a una 13enne nella Villa Bellini. È uno dei tre minorenni indagati trovato nella comunità dove alloggiava mentre recuperava degli effetti personali. Secondo gli investigatori stava per fuggire nel tentativo di far perdere le proprie tracce. Nell’esecuzione dei fermi i carabinieri hanno condotto

tre maggiorenni in carcere e uno agli arresti domiciliari e i tre minorenni in un centro di precautelare di prima accoglienza.

I sette indagati, si legge in una nota congiunta delle procure distrettuale e per i minorenni di Catania, erano «entrati in Italia da minorenni e, in forza della legislazione vigente, accolti in strutture; in ragione della minore età vige, infatti, il divieto di espulsione con la possibilità del rilascio da parte della questura competente del permesso di soggiorno fino al compimento della maggiore età».