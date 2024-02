«È lui, uno dei due che mi hanno violentata»: la tredicenne di Catania ha riconosciuto il settimo fermato

Il settimo fermato è stato sottoposto a tampone per prelevare materiale biologico da cui estrarre il Dna da confrontare con le tre tacce ematiche, seminali e salivari trovate negli slip della tredicenne dai carabinieri della Sezione investigazioni scientifica del nucleo investigativo di Catania e analizzati dal Ris di Messina. I primi esami hanno permesso di accertare che appartenevano alla vittima e a uno dei minorenni fermati. Il terzo Dna al momento è di «ignoti», in attesa della comparazione con quello del settimo fermato.

«È lui, uno dei due che mi hanno violentata»: non ha avuto esitazioni ed è rimasta lucida la tredicenne catanese vittima di violenza sessuale di gruppo nella Villa Bellini di Catania nel riconoscere il settimo fermato dai carabinieri del comando provinciale. L’indagato è risultato essere da poco maggiorenne e quindi la sua posizione sarà trattata dalla Procura distrettuale, mentre quella per i minorenni ha un fascicolo su altri due dei sette egiziani coinvolti.

Sono due le inchieste aperte per violenza sessuale di gruppo aggravata: quella della Procura distrettuale cordinata dal procuratore facente funzioni Agata Santonocito, dall’aggiunto Sebastiano Ardita e dal sostituto Anna Trinchillo; e quella della Procura per i minorenni, diretta da Carla Santocono. Sulla violenza sessuale di gruppo indagano i carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Catania, in collaborazione con il nucleo operativo della compagnia Piazza Dante e della stazione Piazza Verga.