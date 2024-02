Lo stupro di Catania, il prefetto: «Dobbiamo riflettere su questo tragico episodio»

«Il tragico episodio della Villa Bellini ha turbato la collettività e, pur con l’immediato arresto dei responsabili, impone una seria riflessione sulle iniziative da mettere in campo non solo per i profili della sicurezza pubblica, ma anche a sostegno delle vittime con il pieno coinvolgimento del mondo dell’associazionismo». Lo ha detto, in una nota sulla conclusione dei festeggiamenti di Sant'Agata, patrona della città, il prefetto di Catania, Maria Carmela Librizzi.

Il Prefetto, al termine della processione, ha «voluto ringraziare tutte le componenti che hanno operato perché i festeggiamenti, civili e religiosi, in onore di Sant'Agata si tenessero in piena sicurezza».

«Un doveroso ringraziamento - ha aggiunto -anche all’arcivescovo Luigi Renna per la sua guida sicura e carismatica nel momento più sentito e partecipato dai fedeli catanesi, e per le forti parole contro la violenza sulle donne».