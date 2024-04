La scheda: i due precedenti processi a carico di Sammartino per reati in materia elettorale

Sono due i processi per reati in materia elettorale a Catania in cui è imputato Luca Sammartino, il deputato regionale della Lega sospeso dal gip per un anno dallo svolgimento di funzioni pubbliche nell’ambito dell’inchiesta Pandora, nata su indagini dei Carabinieri, sul Comune di Tremestieri Etneo. Per lui la procura aveva chiesto gli arresti domiciliari. Dopo la notifica del provvedimento, effettuata ieri daI carabinieri del nucleo Investigativo del comando provinciale di Catania, Sammartino si è dimesso da vicepresidente e da assessore regionale all’Agricoltura, incarichi che ha assunto ad interim il governatore Renato Schifani.

Davanti alla terza sezione penale del Tribunale di Catania, in composizione collegiale, è pendente il processo per corruzione elettorale incardinato su indagini della Digos della Questura sulla presunta compravendita di voti per le Regionali del 2017 e le Politiche del 2018. Secondo l’accusa, Sammartino, all’epoca esponente di Italia Viva, avrebbe promesso posti di lavoro e trasferimenti in cambio di voti per è e per altri esponenti politici a lui vicini.