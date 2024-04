Il ras del voto della Lega finito nei guai, chi è Luca Sammartino

Già in quella campagna elettorale Luca Sammartino, giovane medico con la passione della politica, viene sfiorato da indagini e polemiche per aver cercato voti anche alla clinica Humanitas, specializzata nelle cure oncologiche, in cui la madre ha un ruolo di vertice. Da quel sospetto esce però senza intoppi giudiziari. E la sua carriera decolla. Sempre nell’orbita dei centristi, fino a passare poi nelle file del Pd a guida renziana. Anche quando si trasferisce armi e bagagli nell’altra metà campo Sammartino è l’uomo che dà le carte, protagonista all’Ars e fuori. I suoi voti si moltiplicano ogni mese. E con essi le attenzioni della magistratura. Durante la scorsa legislatura diventa l’uomo a cui Salvini affida la costruzione di una nuova classe dirigente della Lega. E con questo ruolo va in rotta di collisione con il presidente della Regione, Nello Musumeci.

Un ras del consenso, l’attuale assessore regionale all’Agricoltura. Abile nel raccogliere voti ma anche nel tessere la tela politica con cui mettere a frutto il risultato elettorale. Questa è la strategia di Sammartino, da sempre. Fin da quando, nella legislatura di Rosario Crocetta presidente (fra il 2012 e il 2017), viene eletto nelle file dell’Udc e poi passa nell’orbita di un movimento nascente, quello di Lino Leanza, capace di fare da ago della bilancia in quel periodo turbolento in Parlamento.

Il culmine dello scontro fra alleati arriva durante una seduta del Parlamento in cui la maggioranza cade sotto i colpi dei franchi tiratori. Musumeci individua in Sammartino il regista del «tradimento» e pronuncia all’Ars frasi che segnano la rottura definitiva fra i due big etnei: «Di lei si occuperanno ben altri palazzi, e non quelli della politica» urlò il presidente della Regione.

Va detto che Sammartino era al centro già allora di alcune inchieste. Ma la più grave stava per arrivare. E nel 2021 portò l’uomo forte della Lega a un rinvio a giudizio per corruzione elettorale. Secondo la Procura di Catania alle Regionali del 2017 (quelle del record di consensi) avrebbe offerto posti di lavoro «e altre utilità» in cambio di voti.

Fino ad oggi però su Sammartino non pende alcuna condanna. E questo lo ha messo al riparo da conseguenze politiche. Anzi, ne ha fatto l’uomo di maggior peso nel centrodestra anche in questa legislatura. Renato Schifani gli ha assegnato il ruolo di vice presidente della Regione e la guida dell’assessorato all’Agricoltura, cioè del ramo di amministrazione più politicamente influente dopo la Sanità.