Terremoto alla Regione, Schifani pronto a revocare la delega a Sammartino

Renato Schifani è pronto a sospendere Luca Sammartino dal ruolo di assessore all’Agricoltura e vice presidente della Regione. Nessuna nota ufficiale è arrivata dal governatore ma da Palazzo d’Orleans filtra «la massima attenzione» che lo staff presidenziale sta dedicando alla notizia.

A Palazzo non sono arrivate comunicazioni dalla Procura, dunque la valutazione in queste ore è limitata alle notizie di stampa. E deve tenere conto anche di un dubbio che sta maturando a livello di giuristi. La sospensione dai pubblici uffici, cioè la misura cautelare disposta dalla Procura etnea, quali margini di applicazione ha? La prima interpretazione è che si applica al ruolo di assessore e vice presidente. Quindi, al di là delle decisioni che prenderà Schifani, Sammartino dovrebbe perdere (almeno per un anno o fino alla decisione del prevedibile ricorso) il ruolo in giunta. In prima battuta, tra l’altro, Schifani potrebbe tenere per sé la delega all’Agricoltura evitando così cambi di equilibri politici alla vigilia delle Europee.