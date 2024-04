Il poliziotto diventato sindaco di Tremestieri Etneo, chi è Santi Rando

Quarantanove anni, laureato, la divisa della polizia di Stato chiusa nell'armadio per soddisfare la sua grande passione per la politica. Santi Rando è stato eletto sindaco di Tremestieri Etneo per la prima volta nel giugno del 2015, la riconferma nel marzo del 2021, dopo il primo mandato prolungato dall'emergenza Covid. Rando è stato assessore nella giunta guidata da Salvo Giuffrida con delega allo Sport, presidente del consiglio comunale del centro alle porte di Catania e in precedenza nel 2010 assessore a Palazzo degli Elefanti in quota a Raffaele Lombardo.

Un successo elettorale sugellato dal 75% di preferenze, sostenuto da liste civiche, ma con un punto di riferimento politico ben preciso: Luca Sammartino. 14 i consiglieri di maggioranza, appena 2 all'opposizione. L'operazione Pandora sembrerebbe spiegare il perché di una vittoria così facile.