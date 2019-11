Catania, il Teatro Massimo Bellini non si arrende: ripartono concerti e balletti

"Con forte senso di orgoglio, identità, appartenenza, il Teatro Massimo Bellini di Catania si accinge a riprendere l’attività artistica e a rilanciare la ricca programmazione di opere e concerti prevista per il 2019".

Con una nota stampa pubblicata sul suo sito, il Teatro Bellini di Catania annuncia che la stagione concertistica non verrà annullata nonostante la crisi che l'Ente ha attraversato. The show must go on dunque " in un teatro che accanto all’offerta musicale rivendica il suo straordinario valore monumentale".

La stagione concertistica in abbonamento proseguirà con l’alternanza dei concerti sinfonici in doppio turno (ore 20,30 e 17,30) e quelli da camera in data unica (alle 20,30). Tra i primi appuntamenti ci sarà il concerto sinfonico-corale belliniano in abbonamento fissato per sabato 2 e domenica 3 novembre, che intende onorare l’anniversario della nascita del Cigno catanese.

Il 5 novembre, alle ore 21, avrà invece luogo, fuori abbonamento, il concerto straordinario in memoria di Marcello Giordani, il grande tenore siciliano, autentica star di livello mondiale, prematuramente scomparso il mese scorso e profondamente legato al Bellini, sul cui palcoscenico ha dato vita a prove memorabili.

Tanti gli appunti intercalati anche ai balletti. Tra le novità il balletto Night Garden, coreografia magica e onirica che incarna lo stile della compagnia Evolution Dance Theater, in scena dal 15 al 20 novembre. Chiuderà il cartellone La Cenerentola di Gioachino Rossini, diretta da un specialista come il madrileno José Miguel Perez Sierra; la regia è firmata a quattro mani da Paolo Gavazzeni e Piero Maranghi; nel title role il mezzosoprano Laura Polverelli, Don Ramiro è David Alegret. La prova generale del 10 dicembre sarà aperta. Le rappresentazioni si protrarranno dall’11 al 18 dicembre; maestro del coro Luigi Petrozziello; Orchestra e Coro del Teatro Massimo Bellini.

Confermata anche la rassegna “Natale al Bellini” che si aprirà il 21 dicembre con l’immancabile concerto Gospel. E infine il primo gennaio alle ore 19,30 il Concerto di Capodanno, per accogliere il 2020 con l’abbraccio gioioso della musica.

