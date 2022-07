Orografie, oggi presentato a Catania il libro delle vincitrici del workshop di story-telling

Orografie, brand siciliano di design oriented, presenta oggi, 14 luglio, alle 18, presso La Feltrinelli di Catania in via Etnea 285. il libro Mi hai lasciato senza fiato, scritto e illustrato da Anna Maconi e Chiara Frascà, le due giovani vincitrici del workshop di story-telling per il design, con la piattaforma Emersivi, luogo di sperimentazione che il brand siciliano dedica ai giovani e che si è svolto a Edit Napoli 2021.

Si tratta di un racconto illustrato tra design e scenari anfibi di Chiara Frascà, per l'illustrazione, e Anna Maconi, per la scrittura, libro edito e distribuito da Lettera 22 dal 6 luglio, in tutte le librerie.

Il gruppo è stato accompagnato da due tutor d'eccellenza, Paolo Casicci, giornalista e copywriter che ha curato il lavoro sulle parole, ed Angelo Ruta, illustratore, che ha lavorato sulle immagini.

Nella descrizione di un quotidiano del 2050, Anna Maconi ha saputo coniugare le emozioni tra generazioni nelle relazioni con gli oggetti. Tra desiderio e godimento un bimbo rincorre un sogno analogico con la complicità di un avatar vocale. Gli scenari ibridi si fondono con gli oggetti del quotidiano anfibio. Chiara Frascà, con tratto maturo, nonostante la giovane età, ha saputo cogliere gli aspetti dissacranti ed irrituali dei nuovi oggetti. Le relazioni individuali e quelle con gli altri possono essere mediate da nuove azioni e comportamenti che genereranno nuovi rituali. Ecco come un titolo, che sembrava un romanzo, diventa subito un manifesto politico di protesta!...di protesta delle nuove generazioni, che ci rimproverano dicendoci: mi hai lasciato senza fiato.

© Riproduzione riservata