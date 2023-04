Enel cerca personale per l'impianto fotovoltaico di Catania: i requisiti, come presentare la domanda

Enel cerca personale in Sicilia, in particolare per la città di Catania. La società è alla ricerca di alcune figure professionali da inserire presso lo stabilimento 3Sun GigaFactory del gruppo Enel Green Power, definito "La Fabbrica del Sole", uno dei più grandi impianti di produzione fotovoltaica d'Italia.

I profili cercati

Enel seleziona uno specialista in affari legali e societari e un Pv Systems Specialist. Il primo è una figura che deve occuparsi di supportare l'azienda fornendo consulenza legale in materia di diritto societario, diritto amministrativo, diritto del lavoro, gestione degli adempimenti amministrativi e commerciali. Il Pv Systems Specialist si deve occupare di progettazione, analisi e valutazione dei costi, da inserire nel team.

Specialista in affari legali e societari, i requisiti

Tra i requisiti per la candidatura a specialista in affari legali e societari sono richiesti il possesso della laurea in giurisprudenza, conseguita con votazione minima di 105/110; aver maturato almeno due anni di esperienza in ambito legale (studi legali nazionali o ufficio legale interno di aziende di dimensioni comparabili); ottima conoscenza della lingua inglese scritta e parlata (la conoscenza di un’ulteriore lingua straniera sarà considerata un plus, così pure l’abilitazione all’esercizio della professione forense).

Come presentare la domanda

Chi vuole candidarsi deve presentare la propria domanda entro il 16 aprile sul sito web di Enel nella piattaforma dedicata alle nuove offerte di lavoro.

Pv Systems Specialist, i requisiti

Tra i requisiti per la candidatura a Pv Systems Specialist sono richiesti la laurea in Fisica o Ingegneria Elettronica; almeno 3 anni di esperienza come dottorato di ricerca o ricercatore post-dottorato nel campo dei sistemi fotovoltaici e della tecnologia fotovoltaica; profonda conoscenza dei sistemi fotovoltaici e delle modalità di guasto dei moduli fotovoltaici; esperienza nella progettazione di impianti fotovoltaici e connessione alla rete; conoscenza dei programmi di simulazione per Tcad e modellazione elettro-ottica, i metodi di analisi dei dati statistici, e un inglese fluente sia scritto che orale.

Come presentare la domanda

Per candidarsi a Pv Systems Specialist gli interessati possono inviare le domande entro il 29 aprile collegandosi alla sezione dedicata alle offerte di lavoro sul sito web di Enel.

© Riproduzione riservata