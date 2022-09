M5S, Conte a Catania: «Puntiamo ad una proposta di governo per la Sicilia»

«Noi siamo in concorrenza con tutti e puntiamo ad una proposta di Governo per la Sicilia. Tutti gli altri sono nostri competitor». Lo ha detto Giuseppe Conte a Catania per un’iniziativa elettorale del M5s assieme al candidato a governatore dell’isola, Nuccio Di Paola.

«Il 25 settembre è vicino. Siete chiamati a decidere le sorti del vostro futuro. Ora dicono che il voto deve essere utile. Vi vogliono prendere in giro ancora una volta dicendo che il voto dato a noi è inutile - ha aggiunto il leader dei grillini -. Vogliono spaccare il Paese. Il 25 bisogna dare il voto giusto. Noi abbiamo le carte in regola. Abbiamo realizzato l’80 per cento del programma elettorale con cui ci siamo presentati nel 2018 alle politiche. Ci avevano detto che erano promesse al vento, ma le abbiamo mantenute quasi tutte». Lo ha detto Giuseppe Conte a Catania per un’iniziativa elettorale del M5S.

«Facciamo ancora un bagno di calore, bagno che ci rigenera che ci dà forza politica, forza per rilanciare il nostro programma, i nostri obiettivi politici. E’ un’onda lunga. Si sente un’onda che cresce, vedremo, siamo fiduciosi», ha detto Conte in piazza Palestro, una delle zone storiche della città.

