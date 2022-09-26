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Elezioni 2022

Home Elezioni 2022 Camera, definitivo: Minardo con il 41,4% vince nell'uninominale Sicilia 2 Ragusa - U01 (Sez. 508/508)
I VOTI

Camera, definitivo: Minardo con il 41,4% vince nell'uninominale Sicilia 2 Ragusa - U01 (Sez. 508/508)

elezioni 2022, politiche 2022, Catania, Elezioni 2022

CAMERA MAG.: SICILIA 2 - U01

DATI DEFINITIVI

508 sezioni su 508

CANDIDATO/LISTE VOTI %
----------------------------------------------------------------
MINARDO ANTONINO 73.268 41,4
- FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI 40.174 23,2
- FORZA ITALIA 18.826 10,9
- LEGA PER SALVINI PREMIER 12.271 7,1
- NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC 1.054 0,6
SAITTA EUGENIO 52.817 29,8
- MOVIMENTO 5 STELLE 51.670 29,8
BELLASSAI LUIGI 33.998 19,2
- PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA 24.116 13,9
- ALLEANZA VERDI E SINISTRA 4.498 2,6
- +EUROPA 2.961 1,7
- IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO 1.525 0,9
LIUZZO SALVATORE 8.783 5,0
- AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA 8.508 4,9
MELILLI LUIGI 3.971 2,2
- ITALEXIT PER L’ITALIA 3.861 2,2
ZISA GIUSEPPE 2.242 1,3
- UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS 2.080 1,2
IAPICHINO IRENE 1.969 1,1
- ITALIA SOVRANA E POPOLARE 1.921 1,1

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