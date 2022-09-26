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Home Archivio Camera, Valeria Sudano vince nell'uninominale Sicilia 2 Catania-U02 (Sez. 474/474)

Camera, Valeria Sudano vince nell'uninominale Sicilia 2 Catania-U02 (Sez. 474/474)

Catania, Archivio
Valeria Sudano

CAMERA MAG.: SICILIA 2 - U02

474 sezioni su 474

CANDIDATO/LISTE VOTI %
----------------------------------------------------------------
SUDANO VALERIA CARMELA MARIA 71.194 36,1
- FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI 39.226 20,2
- FORZA ITALIA 18.978 9,8
- LEGA PER SALVINI PREMIER 11.480 5,9
- NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC 858 0,4
CANTONE LUCIANO 62.495 31,7
- MOVIMENTO 5 STELLE 61.696 31,8
ABRAMO EMILIANO 30.390 15,4
- PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA 19.396 10,0
- ALLEANZA VERDI E SINISTRA 4.865 2,5
- +EUROPA 3.765 1,9
- IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO 1.324 0,7
BALSAMO LUDOVICO 14.909 7,6
- SUD CHIAMA NORD 14.643 7,6
CIRALDO VINCENZA BIAGIA 8.724 4,4
- AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA 8.493 4,4
SAVOCA LUIGI 3.503 1,8
- ITALEXIT PER L’ITALIA 3.436 1,8
CUCE DAMIANO FRANCESCO 2.440 1,2
- UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS 2.337 1,2
COSTANZO DANIELA 2.145 1,1
- ITALIA SOVRANA E POPOLARE 2.106 1,1
STRANO ANNA GAETANA 1.350 0,7
- VITA 1.323 0,7

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