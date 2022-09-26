Camera: Ciancitto al 40,7% nel collegio uninominale Sicilia 2 Acireale - U03 (Sez. 399/479)

Ecco i dati parziali dello spoglio.
CAMERA MAG.: SICILIA 2 - U03
399 sezioni su 479
CANDIDATO/LISTE VOTI %
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CIANCITTO FRANCESCO MARIA SALVATORE 73.843 40,7
- FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI 41.548 23,2
- FORZA ITALIA 20.670 11,5
- LEGA PER SALVINI PREMIER 9.956 5,6
- NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC 1.151 0,6
AMATO GIOVANNI CARLO 43.635 24,0
- MOVIMENTO 5 STELLE 43.097 24,1
GUGLIELMINO CHIARA 25.072 13,8
- PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA
ROGRESSISTA 16.303 9,1
- ALLEANZA VERDI E SINISTRA 3.774 2,1
- +EUROPA 3.152 1,8
- IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO
ATICO 1.198 0,7
PRIMAVERA SANTO ORAZIO 20.580 11,3
- SUD CHIAMA NORD 20.323 11,3
PRESTIANNI ANGELICA 10.778 5,9
- AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA 10.564 5,9
MALAFARINA ELENA AGATA 3.032 1,7
- ITALEXIT PER L’ITALIA 2.997 1,7
MESSINA ALFIO 1.925 1,1
- ITALIA SOVRANA E POPOLARE 1.897 1,1
MAJORANA ERMELINDA 1.537 0,9
- UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS 1.479 0,8
FERRERA DANIELE 1.098 0,6
- VITA 1.072 0,6
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