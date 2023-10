Catania, il giudice Iolanda Apostolico continuerà ad occuparsi di migranti

Non ci saranno modifiche nell’organizzazione interna del tribunale di Catania. Iolanda Apostolico, la giudice che non ha convalidato il trattenimento di 4 tunisini e che è finita nelle polemiche per aver partecipato a una manifestazione di protesta contro le politiche sull’immigrazione dell’ex ministro Salvini, secondo quanto si apprende, resterà al Gruppo specializzato per i diritti della persona e della immigrazione.

In astratto la presidenza del tribunale potrebbe modificare le cosiddette tabelle organizzative dell’ufficio, sottoponendo poi il provvedimento motivato al Consiglio giudiziario e al Csm, e assegnare la collega ad altra sezione. Ma, secondo apprende e riferisce l'agenzia Ansa, non sarebbe questa l’intenzione. Resta ferma l’eventuale scelta di astensione del magistrato, così come la possibilità di ricusazione delle parti.