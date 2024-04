L'inchiesta di Catania, Sammartino risponde al gip: «Sono estraneo a tutte le accuse che mi vengono contestate»

«Ho risposto a tutte le domande che mi sono state poste perché sono estraneo a tutte le accuse che mi vengono contestate. Ho piena fiducia nell’operato della magistratura». L’ha detto il deputato regionale della Lega Luca Sammartino, sospeso da cariche pubbliche per un anno, dopo l’interrogatorio di garanzia davanti al Gip di Catania, assistito dal suo legale, avvocato Carmelo Peluso. Sammartino, dopo la notifica del provvedimento, si è dimesso dalle cariche di vice Governatore e assessore regionale all’agricoltura.

«Sono assolutamente estraneo alle vicende che mi vengono contestate - ha detto Sammartino parlando con i giornalisti davanti al Palazzo di Giustizia di Catania accanto al suo legale - e tengo a precisare che non sono coinvolto in reati di mafia né in voto di scambio, mi sono contestati due capi di imputazioni sui quali ho risposto con grande serenità e dopo avere letto, in questi pochi giorni, i documenti che mi sono stati forniti. Sono sereno e ho risposto a tutto quello che mi viene contestato, cioè due casi di corruzione. E sono sereno perché non commesso nessun reato. Ho risposto per dimostrare la mia totale innocenza».