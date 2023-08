Miriam Leone è incinta: «Sono emozionatissima per questo nuovo viaggio»

L'attrice siciliana Miriam Leone annuncia la sua gravidanza. "Sono emozionatissima di annunciarvi questo nuovo viaggio", scrive su Instagram pubblicando la copertina di Vanity Fair a cui ha rilasciato un'intervista esclusiva e piena di gioia. L'attrice si è sposata due anni fa a Scicli, nel Ragusano, con l'imprenditore e musicista Paolo Carullo, una sotria d'amore che prosegue quindi a gonfie vele.

Miriam Leone racconta durante l'intervista di essersi accorta di essere in dolce attesa ancora prima di fare un test di gravidanza. Guardava alcune foto che le avevano scattato per lavoro e si vedeva diversa: “Avevo questa pancetta, mai vista prima. Ma soprattutto era da un po’ che tutto quello che mi diceva la gente non mi sfiorava più di tanto, in una beatitudine costante. Strano, stranissimo”. E poi aggiunge: “Sono stata madre molte volte, grazie al mio lavoro. Quello a cui ti aprono i bambini è la virtù più grande che l’essere umano ha, ed è la tenerezza. Quando tieni un bambino in braccio senti quanto conti su di te, e probabilmente ti si accende una memoria inconscia di ciò che sei stato, di una purezza, di un bisogno, di un’innocenza” ha spiegato l'attrice.