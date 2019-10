Falso dentista a Biancavilla, nello studio strumenti di ultima generazione

Esercitava la professione di odontoiatra senza laurea, abilitazione e senza aver mai intrapreso percorsi formativi nel settore sanitario. È stato scoperto e denunciato un 50enne di Biancavilla che aveva uno studio con apparecchiature di ultima generazione.

I carabinieri del Nas di Catania già da tempo avevano concentrato le proprie attenzioni su quello che pensavano essere un normale laboratorio odontotecnico che si è rivelato poi essere un vero e proprio studio dentistico, gestito da un falso dentista.

I locali sono stati sequestrati dai carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità e il falso medico è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Catania, per il reato di “esercizio abusivo della professione di odontoiatra”.

Così come ricordano i carabinieri, "i cittadini hanno oggi a disposizione importanti strumenti per verificare se i professionisti a cui si affidano per le cure siano muniti o meno di laurea e di abilitazione: è sufficiente consultare l’Albo online dell’Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri della propria provincia, o il portale della Federazione Nazionale raggiungibile all’indirizzo www.fnomceo.it".

