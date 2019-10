Biancavilla, trasforma il proprio terreno in una discarica abusiva e brucia i rifiuti

Un 64enne aveva deciso di trasformare un terreno in discarica abusiva e di appiccare il fuoco ai rifiuti ma è stato scoperto dai carabinieri della Stazione di Biancavilla che lo hanno denunciato per attività di gestione di rifiuti non autorizzata.

Nel corso di un servizio notturno di controllo del territorio i militari, coadiuvati dai colleghi di Adrano, hanno notato fiamme propagarsi in un terreno in via Arti e Mestieri e sono intervenuti trovando l’uomo intento a bruciare mobili, vestiti ed oggetti vari.

L’ispezione del fondo agricolo ha consentito di verificare come l’intera area fosse stata destinata dall’uomo a discarica abusiva, constatando la presenza sul posto di numerose carcasse di veicoli, elettrodomestici e oggetti di varia natura.

