Blitz antidroga nell'Acese: 13 arresti, ecco tutti i nomi. Nel video le fasi dello spaccio

È stata chiamata «Tiffany» l’operazione antidroga coordinata dalla procura di Catania ed eseguita all’alba da oltre cento carabinieri del Comando provinciale. Tredici gli indagati raggiunti da ordine di custodia cautelare (otto in carcere e cinque ai domiciliari) tra le province di Catania, Palermo, Siracusa e L’Aquila. Sono accusati a vario titolo di associazione per delinquere finalizzata al traffico e alla detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Ai 13 destinatari della misura cautelare, si aggiungono 6 soggetti, nei confronti dei quali sarà notificato l’avviso di conclusione delle indagini.

Erano attivi in diversi paesi etnei. Le indagini hanno consentito di definire la struttura, i ruoli dei singoli associati e le posizioni di vertice dell’associazione, tra cui alcuni contigui al clan mafioso Laudani di Catania.

L’operazione, eseguita dai carabinieri della compagnia di Acireale, ha permesso di smantellare un’associazione per delinquere attiva nei comuni di Aci Bonaccorsi, Viagrande, Aci Sant'Antonio, Pedara e San Giovanni La Punta, che si occupava della vendita, all’ingrosso e al dettaglio, di partite di cocaina e marijuana, approvvigionando anche altre organizzazioni criminali dell’hinterland catanese. Dall’indagine è emerso un sistema ben strutturato di gestione del traffico di droga, i cui proventi, stimati in diverse centinaia di migliaia di euro, venivano reinvestiti nel mercato degli stupefacenti e utilizzati per il mantenimento delle famiglie degli associati.

I nomi

In carcere

Stefano Mario Balsamo, noto come Stefano do spasciu, nato a Aci Bonaccorsi (Ct) il 15.8.1964

Giuseppe Bonanno, nato a Catania il 28.8.1989

Sergio Cannavò, nato a Catania il 9.6.1973

Daniele Mangiagli, nato a Catania il 20.3.1986

Antonino Sapiente, nato a Catania il 23.3.1981

Salvatore Sardo, nato a Valverde (Ct) il 25.8.1953

Santo Vitale, noto come Santo panini, nato a Catania il 3.3.1964

Francesco Vittorio, noto come Ciccio pesce o mangioglio, nato a Catania il 12.5.1976

Ai domiciliari

Carlo Frezza, nato a Catania l'8.11.1967

Emanuele Mauro Sebastiano Guarnaccia, nato a Catania l'11.1.1984

Marco Maria Nastasi, nato a Catania il 30.11.1989

Melania Rapisarda, nata a Catania l’1.9.1995

Carlo Trovato, noto come Carletto, nato a Catania il 24.11.1979

