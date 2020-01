Plastic e sugar tax, la Sibeg di Catania: "Costretti a licenziare lavoratori"

"La società compie 60 anni di attività e ha superato periodi difficili. Ma queste tasse sono insostenibili. Si parla di 18 milioni di euro di tasse e saremo costretti ad aumentare del 20% il prezzo dei nostri prodotti, con una perdita di fatturato del 27%. Saremo quindi costretti a licenziare 151 persone per restare in piedi e continuare a fare in piedi". A dirlo è l'amministratore delegato della società Sibeg Luca Biusi, che interviene sul depotenziamento dello stabilimento alla zona industriale di Catania a seguito delle nuove tasse plastic e sugar tax.

© Riproduzione riservata