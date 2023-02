Congresso nazionale della Filt Cgil a Catania: “Scelta che conferma la centralità del Mezzogiorno”

“È la prima volta che il congresso nazionale della Filt Cgil si tiene in Sicilia. Ciò conferma l’importanza del Mezzogiorno per il sindacato e per il Paese, ma anche il ruolo chiave di una città come Catania quando si parla di trasporti e relative infrastrutture”.

La Camera del Lavoro e la Filt Cgil di Catania intervengono a proposito del congresso nazionale delle lavoratrici e dei lavoratori di tutti i settori dei trasporti dal titolo “Salari, diritti, regole per i trasporti del futuro”, che si terrà al Four Points di AciCastello dal 15 al 17 febbraio.

“Non è un caso che un appuntamento così importante in cui si discuterà di salari e di diritti anche con i rappresentanti del Governo e gli amministratori delegati delle più grandi aziende del settore trasporti, si tenga nella città che ospita il più trafficato aeroporto del Sud Italia - commentano i segretari generali Carmelo De Caudo (Cgil Catania) ed Edoardo Pagliaro (Filt Cgil di Catania)- ma dove l’intermodalità tra Interporto, Porto e Aeroporto appare lontana. Catania è uno degli ingranaggi deboli della ripresa lenta e problematica del Meridione, purtroppo ben decritta dal rapporto Svimez 2022”.

Nel video parla Guido Barcucci, segretario nazionale Filt Cgil

© Riproduzione riservata