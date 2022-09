Schifani: "Il Centrodestra è unito sulla mia candidatura"

" Il popolo del Centrodestra è unito sulla mia candidatura vista come capacità di sintesi di una realtà politica che quando si presenta unita è vincente". Lo ha detto il candidato del centrodestra alla Presidenza della Regione Siciliana, Renato Schifani, ospite dell’assemblea degli autonomisti popolari, a Catania.

Schifani non scarta l’ipotesi di eventuali riconferme di assessori uscenti della giunta di Nello Musumeci, nei confronti della quale più volte l’ex presidente del Senato ha espresso apprezzamento per il lavoro svolto: "Non mi sento di escludere nulla, individuerò figure competenti in ogni settore, ma per adesso sono concentrato sulla campagna elettorale e voglio illustrare ai siciliani il mio programma e le mie idee, cosa faremo una volta eletti. Raccolgo tanto entusiasmo nei vari appuntamenti elettorali, l’altro giorno sempre qui alle Ciminiere con Matteo Salvini, oggi con gli autonomisti dell’amico Raffaele Lombardo. Il popolo del Centrodestra è unito su una candidatura vista come una capacità di sintesi di una realtà politica che quando si presenta unita è vincente".

