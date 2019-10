Spaccio di droga nel quartiere Librino, due arresti a Catania

Ancora arresti per droga a Catania. I carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Catania Fontanarossa, hanno fermato il 24enne Pasquale Licandro ed il 27enne Federico Malvuccio, quest’ultimo già sottoposto all’affidamento in prova ai servizi sociali. Sono entrambi catanesi, accusati di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

I militari, nel corso di controlli nel quartiere di Librino, hanno notato i due aggirarsi in viale S.Teodoro e intrattenersi brevemente con alcuni giovani che, dopo un breve colloquio, si allontanavano immediatamente. Malvuccio fungeva da vedetta e si occupava di captare il "cliente" e indirizzarlo al complice, mentre Licandro cedeva la droga che era nascosta in un buco ricavato in un muro.

I due sono stati bloccati dai carabinieri che hanno trovato, nella feritoia ricavata nel muro, 50 grammi di marijuana e 2 di cocaina, già suddivisi in dosi, la somma di 70 euro ritenuta illecito provento dello spaccio.

I due sono stati posti agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo.

