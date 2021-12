La ragazza uccisa a Misterbianco: ascoltata una testimone, irreperibile l'ex compagno

È un omicidio avvolto nel mistero quello della 27enne Giovanna Cantarero, detta Jenny, assassinata ieri sera a Lineri, frazione di Misterbianco alle porte di Catania.

Non ci sono piste privilegiate in questa fase e lo stesso procuratore di Catania, Carmelo Zuccaro, ha sottolineato che al momento non ci sono indagati. Dunque la caccia all'assassino è complessa. Ma c'è una testimone che potrebbe dare un grosso aiuto agli investigatori che stanno indagando sulla sfera personale della vittima.

Un altro elemento di indagine viene dall'ex compagno della ragazza che al momento sarebbe irreperibile.

Omicidio di Misterbianco, c'è una testimone

Una donna è stata ascoltata dai carabinieri per tutta la notte: ha assistito all’esecuzione della ventisettenne. Si tratta di un'amica che però sull'identità del sicario non ha saputo fornire dettagli utili alle indagini, coordinate dal pm Valentina Botta. Era sotto choc, ma ha spiegato che il killer aveva il volto nascosto. Nessun ulteriore elemento nelle sue parole, anche se gli investigatori nutrono il sospetto che vi sia stata un po' di reticenza nel fornire indicazioni dettagliate per venire a capo del delitto.

Sono stati ascoltati più volte anche familiari e amici, mentre i militari della Sezione Investigazione Scientifica del comando provinciale dell’Arma hanno fatto i rilievi sul luogo dell'omicidio tra via Alberto Nobel e via Salvador Allende (nel video è ancora visibile il nastro utilizzato dagli investigatori sulla scena del crimine).

Rabbia e dolore a Misterbianco

Giovanna Cantarero, che lascia una bambina di poco meno di 2 anni, era molto conosciuta, amata e apprezzata. Ieri sera era appena uscita dal panificio-pasticceria in cui lavorava e, assieme a un'amica, stava aspettando l’arrivo in auto della sua mamma quando è stata avvicinata da un uomo che le ha puntato la pistola alla testa ed ha tirato più volte il grilletto. In mano teneva ancora il sacchetto con il pane che voleva portare a casa a Catania.

"Fin da ieri notte stiamo seguendo costantemente l'evolversi della vicenda che ha visto la drammatica uccisione di una donna nel quartiere di Lineri - dice il sindaco di Misterbianco, Marco Corsaro -. Sebbene non siano ancora confermati i contorni del fatto e le indagini siano in corso, siamo di fronte a un episodio triste e doloroso, motivo di forte preoccupazione per tutta la nostra comunità. Abbiamo sospeso per la giornata di oggi le manifestazioni natalizie previste sul territorio. L'Amministrazione comunale è al fianco delle forze dell'ordine per far luce su quanto accaduto".

