Cenere dall'Etna, Musumeci: "Faremo fronte a tutte le spese nelle aree più colpite"

Sopralluogo del presidente della Regione, Nello Musumeci, nei centri etnei colpiti dalla pioggia di cenere e lapilli dell’Etna. Il governatore ha annunciato la proclamazione dello stato di crisi e richiesto al governo nazionale lo stato di calamità per le zone interessate dal fenomeno.

"Una vera calamità che coinvolge una ventina di Comuni del versante etneo. Una condizione di particolare difficoltà per le amministrazioni comunali che non hanno risorse a sufficienza per fare fronte ai costi elevati per eliminare cenere e lapilli", ha dichiarato Musumeci.

Il governatore ha annunciato un primo stanziamento da un milione di euro per le aree più colpite, aggiungendo anche che "Si tratta di una prima tranche. Faremo fronte a tutte le spese necessarie - ha assicurato - per poter eliminare questo inconveniente che ormai dura da settimane".

