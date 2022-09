Catania, candidata alle regionali di FdI agli arresti domiciliari: è accusata di corruzione

Barbara Mirabella, candidata alle Regionali in Sicilia per FdI ed ex assessore comunale alla Cultura nella giunta di Salvo Pogliese, è stata arrestata per corruzione dalla squadra mobile di Catania. Il Gip ha disposto per lei i domiciliari e la sospensione dall’attività per un anno per altri due indagati: l’ex rettore Francesco Basile dal ruolo di direttore dell’Uoc della Clinica Chirurgica del Policlinico, e l’imprenditore Giovanni Trovato, dall’esercitare la sua attività nel settore delle forniture ospedaliere. L’inchiesta è stata coordinata dalla Procura di Catania e riguarda due filoni di indagini avviate sul professore Basile. II legale dell'ex assessore, Enrico Trantino, sta valutando un ricorso al tribunale del Riesame contro la misura cautelare, che sarebbe «sproporzionata».

Le indagini riguardano l'organizzazione di un congresso di chirurgia

Le indagini su Barbara Mirabella e l’ex rettore Francesco Basile, quest’ultimo già a giudizio per presunti concorsi universitari «pilotati» all’ateneo di Catania, riguardano l’organizzazione del 123esimo congresso nazionale della Società italiana di chirurgia (Sic), del quale il professore è il presidente. Secondo la Procura di Catania dalle indagini della squadra mobile della Questura sarebbero emersi «stretti rapporti tra Basile, gli amministratori della società New congress srl», che ha gestito l’organizzazione, e «l’allora assessore del Comune di Catania con delega per i Grandi eventi, Barbara Mirabella», che, è la tesi dell’accusa, «sarebbero andati oltre la fisiologia» del ruolo istituzionale. Per la Procura, infatti, per «ottenere l’incondizionato ausilio dell’assessore, e, dunque, dell’amministrazione comunale, per tutte le necessità dell’organizzazione del prestigioso congresso, gli amministratori della New congress srl, a ciò indotti dal Basile, avrebbero accettato di pagare 10.000 euro alla società Expo srl, della quale era socia l’assessore Mirabella, per servizi non necessari all’organizzazione dell’evento».

Secondo la Procura «emerse condotte concussive da parte dell'ex rettore»

Secondo la Procura. nella fase preparatoria del congresso sarebbero «emerse condotte concussive da parte del Basile nei confronti di due aziende farmaceutiche per finanziarlo», e una volta con 80.000 euro, anche attraverso, contesta l’accusa, «esplicita minaccia della sospensione da parte del Policlinico dell’acquisto di prodotti dalle due aziende». L’imprenditore Giovanni Trovato, è la ricostruzione della Procura, avrebbe consegnato un contributo di 5.000 euro per «ottenere, grazie all’intervento del Basile, l’incremento da parte del Policlinico dell’acquisto di dispositivi realizzati dalla propria azienda, la Medical Ti Spa».

Due medici in pensione continuavano a operavare al Policlinico etneo

A due medici da qualche anno in quiescenza, che erano stati in servizio nel Policlinico di Catania, sarebbe stato permesso di continuare a «utilizzare indebitamente e reiteratamente per i propri pazienti privati gli ambulatori di cui avevano avuto la disponibilità quando erano in servizio (sui quali era rimasta una targa con il loro nome, la loro specializzazione e i loro numeri telefonici), le sale operatorie del Policlinico, il materiale di consumo e gli strumenti dell’ospedale ed, inoltre, di continuare ad avvalersi dell’aiuto dell’équipe dell’ospedale».

Inoltre da quanto emerge - nell’attuale fase del procedimento in cui non si è pienamente realizzato il contraddittorio - dall’inchiesta della Procura di Catania sull’ex rettore Francesco Basile, sarebbero stati 14 gli interventi chirurgici eseguiti dai medici in quiescenza e in relazione ai quali sarebbero stati «commessi dei falsi nella compilazione delle cartelle cliniche nella parte concernente l’identità del medico chirurgo e sarebbero stati indebitamente utilizzati i mezzi e il personale dell’azienda ospedaliera universitaria». Secondo l’accusa, gli interventi chirurgici in questione sarebbero stati «inseriti nel programma operatorio ufficiale con il beneplacito del Basile ed eseguiti materialmente dai medici in pensione. che però non comparivano, ovviamente, nelle cartelle cliniche laddove, invece, la firma del medico chirurgo risultava essere stata apposta da un collega compiacente regolarmente in servizio».

Le reazioni della politica

«Come avvenuto già alle scorse amministrative di Palermo, dove esponenti del centrodestra sono stati arrestati a pochi giorni dal voto - dice il segretario regionale del Pd Sicilia, Anthony Barbagallo -, oggi una misura cautelare è stata spiccata a Catania a carico di una candidata del centrodestra alle Regionali. Il metodo di costruzione delle liste e di gestione del consenso da parte del centrodestra è purtroppo sempre lo stesso, lo abbiamo contestato più volte e i fatti stanno lì a dimostrarlo. Per questo rivolgo ancora una volta un plauso ai magistrati e alle forze dell’ordine».

«Il quadro che emerge dall’inchiesta catanese racconta una Sicilia in cui la politica, la salute e l’istruzione sono considerati bottino di guerra, proprietà private, privilegio di furbastri e malversatori - dice Claudio Fava commentando l’operazione -. Sono appunto la politica, la sanità, l’università che vogliamo liberare e riscattare».

«Premetto, tutti sono innocenti fino al terzo grado di giudizio - afferma Nuccio Di Paola, candidato M5S alla presidenza della Regione -, ma è certo che l’arresto della candidata all’Ars del partito di Giorgia Meloni, Barbara Mirabella, non rappresenta certo il miglior viatico per le prossime elezioni regionali che già vedono in corsa per la presidenza un candidato sotto processo nell’ambito del processo Montante». «Se le accuse alla candidata di Fratelli d’Italia - continua Di Paola - dovessero essere confermate - ci troveremmo di fronte ad un odioso reato, quello della corruzione, contro il quale il Movimento 5 stelle si è concretamente e reiteratamente battuto fino ad arrivare all’approvazione della cosiddetta Spazzacorroti, che dal gennaio 2019 è legge dello Stato». «L’arresto della candidata di FdI all’Ars - conclude Di Paola - non è certo uno spot per convincere gli indecisi a correre alle urne, tutt’altro. E questo, in un periodo in cui l’astensionismo è da tempo il partito di maggioranza assoluta, non è certo un bene per la democrazia».

© Riproduzione riservata