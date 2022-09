La candidata arrestata a Catania, Fratelli d'Italia insorge: «La tempistica lascia attoniti»

Il coordinatore per la provincia di Catania di Fratelli d’Italia, Alberto Cardillo, interviene sull’arresto della candidata alle Regionali di domenica. «La vicenda che coinvolge Barbara Mirabella - dichiara -ci colpisce profondamente, soprattutto per il provvedimento spropositato degli arresti domiciliari che la colpisce umanamente, professionalmente e politicamente. Pur continuando a nutrire profondo rispetto nei confronti della giustizia, e speranzosi che le accuse possano venir meno rapidamente, non può non lasciare attoniti la tempistica, soprattutto in considerazione del fatto che la richiesta di misure cautelari parrebbe essere stata depositata ben tre mesi fa».

Cardillo aggiunge che «a soli tre giorni dal voto regionale, si decidono i domiciliari per una candidata che da sei mesi non ha più alcun incarico amministrativo, non potrebbe reiterare alcun reato e che da giorni incontra cittadini e amici, con l’entusiasmo e la passione che la contraddistinguono».

«A Barbara Mirabella - conclude Cardillo - esprimiamo tutta la nostra solidarietà e l’augurio di poter dimostrare la totale estraneità ai fatti contestati e tornare presto al proprio lavoro, anche se nulla potrà restituirle il sorriso con quale ha interpretato, da non-professionista della politica, il proprio impegno civico al servizio della Comunità che ha sempre degnamente rappresentato».

