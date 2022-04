Bronte, il sindaco Firrarello sconfigge il Covid per la seconda volta: "Di nuovo in sella, al lavoro"

"Di nuovo in sella, abbiamo vinto il secondo round. Al lavoro!". Sono le parole di Pino Firrarello, primo cittadino di Bronte, comune in provincia di Catania, che ha sconfitto per la seconda il Covid. Il sindaco della "città del pistacchio" ha postato una foto sulla sua pagina Facebook dal posto di lavoro, pronto a riprendere l'ordine dei lavori.

Lo scorso 31 marzo Firrarello aveva annunciato di aver contratto nuovamente il virus. "Giusto per non farmi mancare proprio nulla, vi comunico di aver contratto nuovamente il Covid. Non mi era bastata la prima volta...", le parole dei sindaco di Bronte.

"In queste settimane 'meno social' siamo stati impegnati giorno e notte nell’approvazione del Bilancio di Previsione e nella presentazione di progetti a valere su PNRR e su ogni linea dei Fondi Europei -, di cui vi parleremo nelle “Pillole di Programmazione” che promuoveremo sui social. Di certo questo piccolo intoppo non fermerà una squadra concentrata - ha detto Firrarello - , che sta lavorando alla Bronte del futuro: ci vediamo presto, come sempre, al Comune e e tra le strade della nostra città!". Adesso il ritorno al lavoro salutato calorosamente dal personale.

